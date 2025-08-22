El fichaje que el Alavés está cerca de cerrar en la Real Sociedad

El Deportivo Alavés, que en las próximas horas anunciará el fichaje de un Lucas Boyé que llegará procedente del Granada, negocia también con la Real Sociedad para hacerse en calidad de cedido con Jon Pacheco.

El central de 24 años es el elegido por el conjunto vasco para cubrir las salidas de Santiago Mouriño y de Abdel Abcar. Además, al tener a Zubeldia, Caleta-Car, Jon Martín y Aritz Elustondo por delante, la Real Sociedad no ve con malos ojos que Jon Pacheco, que tiene contrato hasta 2030, salga en calidad de cedido. Esto es algo que estaría cerca de aprovechar el Deportivo Alavés según apunta Noticias de Gipuzkoa.

A pocos días para que cierre el mercado, el Deportivo Alavés ha llegado a un acuerdo con el Granada para fichar a Lucas Boyé como recambio de Kike García, que ha puesto rumbo al Espanyol tras terminar contrato con el conjunto vasco el pasado 30 de junio.

El Deportivo Alavés pagará 6 millones de euros por el delantero de 29 años de los que 4,2 millones irán a parar a las arcas del Granada y 1,8 a las del Elche, su anterior equipo. Lucas Boyé disputó la pasada temporada un total de 33 partidos con el cuadro nazarí, con el que anotó 10 goles y repartió 6 asistencias.

Cabe señalar que Eduardo Coudet, entrenador del conjunto vasco, ya había avanzado días atrás que su equipo estará completamente “armado” cuando cierre el mercado de fichajes. “Lo que complica es que muchas de las operaciones de todos los clubes se dan prácticamente sobre el final del mercado”, reconoció Eduardo Coudet. “Yo estoy con mucha confianza de que el día que termine el mercado vamos a estar armados y muy bien”, aseguró.