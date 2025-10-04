El fichaje que el Arsenal quiere cerrar el Betis

El que fuera director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, ahora en las filas del Arsenal, vuelve a mirar a LaLiga EA Sports en busca de refuerzos para el equipo que dirige a Mikel Arteta. Si bien en verano se llevó a Martín Zubimendi de la Real Sociedad y a Cristhian Mosquera del Valencia, ahora amenaza la continuidad de Pablo García en el Betis.

Con el objetivo de hacer grande al Arsenal, que lleva desde 2004 sin alzar la Premier League, además de grandes fichajes, el conjunto inglés quiere reclutar en sus filas a futbolistas de proyección, es ahí donde aparece Pablo García. El extremo de 19 años ha disputado cinco partidos con el Betis despertando el interés del equipo que dirige Mikel Arteta. Además, el Arsenal maneja dos alternativas a Pablo García según GiveMeSport; Bazoumana Touré, del Hoffenheim; y Jean-Mattéo Bahoya, del Eintracht de Frankfurt.

El Arsenal amenaza con su músculo económico la continuidad de Pablo García en el Betis

Con el objetivo de hacer grande al Arsenal, el equipo que dirige Mikel Arteta se ha gastado este verano 293,5 millones de euros, siendo su fichaje más caro el de Martín Zubimendi, por el que pagó a la Real Sociedad 70 millones de euros, una cantidad ligeramente superior al que figuraba en su cláusula de rescisión para ahorrarse así los impuestos. Así pues, el cuadro londinense no tendrá problemas para hacer frente a la de Pablo García, que tras renovar con el Betis hasta 2029 se situó en 30 millones.