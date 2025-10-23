Se fija como objetivo ganar la Copa del Rey con el Rayo Vallecano

Alemao, que el pasado curso ascendió con el Real Oviedo, en el que jugó en calidad de cedido, ha sido traspasado este verano por el Pachuca al Rayo Vallecano a cambio de 4,5 millones de euros. Si bien el delantero de 27 años ha firmado hasta 2030, se ha fijado ganar la Copa del Rey y la Conference League en su primera campaña como franjirrojo.

Así lo reconoció el propio Alemao al ser cuestionado al respecto en una entrevista para el diario AS. “Ser campeón de las Copas con el Rayo”, dijo el brasileño al ser preguntado por su objetivo.

El Leicester, el espejo en el que debe mirarse el Rayo Vallecano si quiere ganar la Conference League

Sobre si era posible ganar la Copa del Rey y la Conference League con el Rayo Vallecano, indicó: “Es dificilísimo, pero se puede. Mira el Leicester, que ganó la Premier. Se puede, pero hay que trabajar para ello”.

Alemao, además, habló del Rayo Vallecano como uno de los equipos favoritos para ganar la Conference League: “Sí, debemos ser muy competitivos en cada partido. Ninguno va a ser fácil. Tenemos que centrarnos en cada fase”. También que jugar dicha competición era un sueño para él: “En Brasil jugué una Sudamericana y una Libertadores, que son entre comillas las mismas competiciones. Ahora toca darlo todo y disfrutar de los viajes, de los partidos, de conocer otros países… Saldremos a ganar y a llegar lo más lejos posible”.

Es más, Alemao reconoció que fichó por el Rayo Vallecano para poder jugar la Conference League: “Tenía el sueño de jugar en Europa. No me esperaba salir del Oviedo, pero fue una decisión de Paunovic. Mi objetivo siempre fue regresar lo más rápido posible. Me encanta España. Es uno de los mejores países del mundo para vivir. Además, me gusta mucho el fútbol español. Estaba en México esperando a que saliese alguna posibilidad para volver y llegó al final del mercado. Estaba tranquilo con la negociación entre los clubes. Me alegro de que haya salido todo bien y estar aquí para disfrutar y crecer como futbolista”.