El finiquito que cobrará el exseleccionador Robert Moreno tras ser despedido

El entrenador español Robert Moreno fue destituido hoy como técnico del Sochi, colista de la liga rusa tras siete jornadas disputadas, anunció este lunes Boris Rotenberg, presidente del club ruso.

"Todos han podido ver que la temporada estaba siendo un fracaso, que Robert Moreno no ha podido cumplir con los objetivos que se le marcaron", dijo al diario Sport-Express.

Se refería a que el Sochi, recién ascendido a la división de honor, sumó un solo punto de 21 posibles con el exseleccionador español en el banquillo.

"Aunque lo intentó, es evidente que su mentalidad española no se lo permitió. Moreno planteó el juego como si tuviera bajo su mando a jugadores del Barcelona", explicó.

Añadió que "en Rusia la tradición deportiva es diferente" y el técnico debe trabajar individualmente con sus futbolistas, que son como "sus hijos".

Le sustituirá el ruso Ígor Osinkin, técnico con experiencia en la división de honor rusa en el banquillo del Krilia Sovétov.

Robert Moreno, de 47 años, fue despedido días después de ser hospitalizado a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4).

El finiquito de Robert Moreno

Según la prensa local, el técnico debería cobrar 2 millones de euros como indemnización por su despido.

Entrenador del Sochi desde diciembre de 2023, descendió la pasada temporada con el equipo del mar Negro, pero ascendió de inmediato.

En vez de abandonar el banquillo el verano pasado, el extécnico del Mónaco y el Granada renovó su contrato hasta 2027 con el fin de ascender a la máxima categoría del fútbol nacional.