La frustración de Sadiq: Cita al Corán tras no salir de la Real Sociedad

Umar Sadiq, que quería abandonar definitivamente la Real Sociedad tras haber jugado en calidad de cedido en el Valencia durante el segundo tramo del pasado curso, seguirá en el conjunto donostiarra tras no haber recibido el club txuri-urdin una oferta de su agrado. Frustrado por lo sucedido, el nigeriano citó al Corán en redes sociales.

“Mi señor, de verdad, estoy en la necesidad de cualquier cosa buena que se me mande”, escribió un Umar Sadiq que aún puede recalar en Turquía o en Arabia Saudí.

¿Por qué el Valencia no ha fichado a Umar Sadiq a la Real Sociedad?

El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, aseguró que el club presentó una “buena” oferta para comprar al delantero nigeriano Umar Sadiq, pero apuntó que la Real Sociedad la ha rechazado.

El Valencia, que en los últimos días ha negociado con la Real Sociedad para, primero, lograr una segunda cesión de Umar Sadiq, y, después, una compra, incorporó finalmente al delantero argentino Lucas Beltrán, que llega cedido por el Fiorentina.

“No ha habido ningún problema con Sadiq. Estábamos preparados para una cesión e incluso para un traspaso, pero finalmente no se ha dado y hemos activado otras opciones de mercado que teníamos preparadas. No ha habido acuerdo entre las tres partes”, explicó.

En ese sentido, Ron Gourlay dijo que “son cosas que pasan el fútbol”. “La Real Sociedad quería desde un principio un traspaso y nosotros una cesión, pero luego presentamos una oferta de compra que fue definitivamente rechazada. No estamos enfadados con la Real Sociedad porque entendemos que estas cosas a veces suceden”, apuntó.

Aunque el director general de fútbol reconoció que no son el mismo tipo de delantero, se mostró satisfecho con la confección final de la plantilla: “Entre Sadiq y Beltrán hay diferencias, Sadiq es más un '9' y Beltrán un nueve y medio, puede jugar en las dos posiciones entre el 9 y el 10. Pero creo que hemos conseguido equilibrar el equipo. Carlos Corberán y la propiedad están contentos”.