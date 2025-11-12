“Fui candidato para entrenar al Sevilla”

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, tras coquetear con el descenso, el Sevilla pensó en ofrecer su banquillo a Jesús Galván, técnico de su filial, cuando prescindió de los servicios de García Pimienta. Aún así, a falta de siete jornadas para el final, el conjunto hispalense prefirió apostar por enésima vez por la experiencia de un Joaquín Caparrós que ya había atravesado situaciones similares.

Aún así, el Sevilla volvió a pensar en Jesús Galván antes de que el fichaje de Matías Almeyda le cerrase nuevamente las puertas del primer equipo. Es por ello por lo que Jesús Galván ha decidido abandonar el Sevilla Atlético tan pronto como le ha surgido la posibilidad de dirigir al Mirandés, penúltimo clasificado de Segunda División

“Me hizo feliz que el Sevilla me metiera en la terna para sentarme en el banquillo del primer equipo”, señaló en Canal Sur Radio el técnico de 51 años confirmado que fue una de las opciones que barajó el club.

“Me sentía preparado, conocía el club y los problemas, tenía esa ventaja”, añadió Jesús Galván.

Respecto a su salida del Sevilla Atlético para hacerse cargo del Mirandés, declaró: “Cuando te sale la oportunidad, lo piensas todo. Te da pena por todo: por mi familia, mis hijos, mi pareja. Dejas el club de tu vida, que te había dado una oportunidad de entrenar a su filial...”.

“Te da pena, pero es una oportunidad y como tal tengo que aprovecharla”, agregó.

Justificando su decisión de abandonar el Sevilla para dirigir al Mirandés, Jesús Galván afirmó: “Es la oportunidad de meterme de lleno en el fútbol profesional. Ahora se afronta más competición que formación. Son experiencias que te valen para meterlas aquí. Sirven para manejar esta situación, que es complicada, sino no estaría aquí y seguiría Fran Justo. Con esa experiencia voy a manejar aquí el grupo, que es joven, con muchísimo talento y ganas por la predisposición que mostraron estos días. A partir de ahí, trabajar y mejorar”.