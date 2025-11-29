El futbolista español al que puede igualar Saúl Ñíguez si gana la Copa Libertadores

Saúl Ñíguez, el exfutbolista de Atlético de Madrid y Sevilla, entre otros clubes, está a un paso de emular a Pablo Marí y convertirse en el segundo español en ganar la Copa Libertadores, en la final que este sábado disputarán en Lima el Palmeiras y Flamengo.

Saúl Ñíguez, que recaló en el Flamengo a mitad de año tras rescindir su contrato con el Atlético de Madrid, llegó a la instancia final del máximo torneo de Sudamérica a nivel de clubes, al igual que hizo en 2019 Pablo Marí, precisamente también con el Mengao.

Pablo Marí, natural de la localidad valenciana de Almussafes, hizo historia en 2019 al ser el primer español en levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, mismo escenario donde Sául Ñíguez, oriundo de Elche, tendrá ahora la oportunidad de conseguir la misma gesta.

Hace seis años, Pablo Marí recaló con 26 años en el Flamengo en busca hacerse un nombre internacional y lo consiguió al lograr con un sitio fijo en el once titular del cuadro brasileño que conquistó una histórica Libertadores frente a River Plate (2-1), al punto que después dio el salto al Arsenal inglés.

Ahora, Saúl Ñíguez, tras aterrizar con 31 años en el Flamengo en julio por no disponer de suficientes minutos en el Atlético de Madrid, ha sido acogido por el técnico Filipe Luis, su excompañero en el vestuario colchonero, para integrarlo al equipo donde ha jugado regularmente como titular desde entonces.

La importancia de Saúl Ñíguez en la Copa Libertadores

Hasta el momento, el español lleva veintiún partidos disputados con el camiseta del Flamengo, una regularidad interrumpida únicamente por dos lesiones en estos últimos meses. En la Copa Libertadores ha intervenido en las eliminatorias que se han disputado desde que llegó, especialmente en los cuartos de final ante el Estudiantes argentino, donde jugó de inicio en ambos partidos.

De esta forma Saúl Ñíguez, que también pasó anteriormente por el Chelsea y el Sevilla, ha contribuido a que el cuadro carioca llegue a la recta final de la temporada en Brasil con la opción de hacer doblete con la Liga brasileña, que el Flamengo tiene muy al alcance, y también con la Copa Libertadores.