El futbolista al que el Betis no quiso vender por 22,5 millones

El Betis, que ha vendido a Johnny Cardoso por 24 millones al Atlético de Madrid y a Jesús Rodríguez por 22,5 al Como, no quiso vender por la misma cantidad a Sergi Altamira al Eintracht Frankfurt alemán.

Así lo ha desvelado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que señala que el Betis, con 62,33 millones de euros ingresados en traspasos, no se ha visto en la necesidad de vender a Sergi Altamira al Eintracht Frankfurt para cuadrar sus cuentas. Y es que el futbolista de 24 años es fundamental en los esquemas de Manuel Pellegrini.

Cabe señalar que de la oferta de 22,5 millones de euros del Eintracht Frankfurt por Sergi Altamira, 18,5 hubieran sido abandonados en concepto de traspasos y la cantidad restantes habría quedado pendiente hasta el verano que viene.

Los fichajes que ha podido hacer el Betis sin vender a Sergi Altamira

Gracias a las ventas realizadas, el Betis pudo cerrar el mercado fichando a Antony al Manchester United a cambio de 22 millones de euros. Tras él, el segundo fichaje más caro del conjunto verdiblanco este verano ha sido el de Nelson Deossa por 11,7 millones.

Por hacerse en propiedad con Natan, por su parte, el Betis ha pagado 9 millones de euros, mientras que por Rodrigo Riquelme 8, por Gonzalo Petit 6 y por Valentín Gómez 5,3. A su vez, Sofyan Amrabat ha recalado en calidad de cedido y Junior Firpo y Pau López lo han hecho a coste cero. En total, el Betis se ha gastado 62 millones de euros este verano sin la necesidad de desprenderse de Sergi Altamira.