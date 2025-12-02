El futbolista al que el Getafe está dispuesto a recuperar… ¡para venderle de nuevo!

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha hablado del posible regreso de Christantus Uche al conjunto azulón. Aunque el atacante de 22 años inició la temporada como su futbolista más en forma, su cesión al Crystal Palace permitió al equipo madrileño inscribir a seis jugadores horas antes de que cerrase el mercado estival. Sin embargo, la adaptación del nigeriano a la Premier League no está resultando como se esperaba, motivo por el que el conjunto inglés se plantea cancelar su cesión.

Cuestionado por la posible vuelta de Christantus Uche, Ángel Torres, premiado por su trayectoria en la gala anual celebrada por la Real Federación de Futbol de Madrid (RFFM), dijo que tiene "mala pinta" que se cumplan los requisitos que obligarían al Crystal Palace a adquirir al futbolista en propiedad. Para que se diera esta operación, que reportaría 22 millones de euros al Getafe, el atacante debería disputar al menos 45 minutos en 10 partidos en el presente curso. A día de hoy, aunque Christantus Uche ha participado en 9 encuentros, solo en dos de ellos sumó esos minutos, razón por la que el Crystal Palace quiere cancelar su cesión en el mercado invernal.

Según expresó Ángel Torres, "hay margen" para que Christantus Uche vuelva al Getafe. "Nosotros encantados si vuelve". No obstante, señaló: "Tocará recuperarle y venderle de nuevo el año que viene".

Los números de Christantus Uche

Christantus Uche disputó esta temporada, antes de marcharse cedido al Crystal Palace, 3 partidos con el Getafe, con el que marcó un gol y repartió una asistencia. El curso anterior, su primero como azulón, participó en 38 encuentros y vio puerta en 4 ocasiones.