El futbolista del Villarreal al que el Barcelona puede fichar por menos de 10 millones

El Villarreal es el único equipo de LaLiga EA Sports que ha comenzado el campeonato mejor que el Barcelona. Los de Marcelino García Toral son el equipo que más goles ha anotado (7), y no han encajado ningún tanto. El gran inicio liguero del Villarreal no pasa desapercibido para el Barcelona, que quiere aprovechar que Etta Eyong tiene una cláusula inferior a los 10 millones de euros para hacerse con sus servicios antes de que cierre el mercado.

Así lo asegura SPORT, que señala que la intención del conjunto azulgrana sería atar al delantero de 20 años para cederle después a otro equipo de LaLiga EA Sports en el que pudiera tener minutos. Con la misma intención, el Villarreal podría ceder a Etta Eyong al Levante o al Real Oviedo. Y es que, aunque ha sido titular en las dos primeras jornadas, anotando un gol en la primera de ellas, la llegada de Artem Dovbyk está llamada a reducir su protagonismo. Sin embargo, para que pueda salir a préstamo, el Villarreal deberá renovar antes su contrato para aumentar su cláusula de rescisión. De lo contrario, además del Barcelona, la Real Sociedad en LaLiga EA Sports, así como varios equipos de la Premier, amenazarán con pagarla antes de que cierre el mercado.

Etta Eyong sería el recambio de Lewandowski en el Barcelona

En lo que respecta al Barcelona, Ferran Torres ha sido su delantero centro en las dos primeras jornadas. No obstante, su puesto lo ocupará a partir de la siguiente un Robert Lewandowski que tiene ya 37 años, razón por la que el conjunto azulgrana quiere atar a Etta Eyong como su recambio futuro.