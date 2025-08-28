Se va del Girona y se convierte en una de las ventas más caras de su historia

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el central Ladislav Krejci, hasta ahora jugador del Girona, se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del Wolverhampton inglés, según han informado ambos clubes.

El defensa checo, de 26 años, deja Montilivi después de una sola temporada y por una cifra cercana a los 30 millones que le convierte en una de las ventas más caras de la historia del Girona junto al delantero Artem Dovbyk, traspasado a la Roma hace un año.

El adiós de Ladislav Krejci deja dinero en las arcas de Montilivi para afrontar un final de mercado con muchos deberes pendientes, pero es una baja muy importante para el técnico Míchel Sánchez, porque el central checo era una pieza clave en los esquemas del entrenador.

El comunicado del Girona destaca que se había convertido en una "pieza fundamental" del equipo y "uno de los líderes" de la defensa gracias a su "gran rendimiento".

Ladislav Krejci llegó del Sparta de Praga el verano de 2024 por unos 10 millones de euros y se convirtió en imprescindible para el conjunto catalán.

De hecho, fue uno de los pocos fichajes rojiblancos del verano pasado que respondió a las expectativas, con 36 participaciones entre LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y dos goles. Tenía contrato hasta 2029.

La marcha de Ladislav Krejci se suma a la del lateral izquierdo Miguel Gutiérrez (Nápoles), por el que el Girona ha ingresado alrededor de 10 millones de euros.

La secretaría técnica de Quique Cárcel tiene ahora capacidad económica para reforzar el equipo tras las preocupantes derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0) en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports.

Hasta la fecha el equipo rojiblanco ha incorporado tres cedidos, Hugo Rincón, Vitor Reis y Thomas Lemar, y dos jugadores libres, Alex Moreno y Axel Witsel.