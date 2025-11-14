Giuliano Simeone desvela la condición de su padre para hacerse cargo de la selección argentina

Tras ser cedido al Real Zaragoza y al Deportivo Alavés, Giuliano se asentó la temporada pasada a las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Gracias a su buen hacer en el conjunto rojiblanco, el atacante de 22 años ha sido convocado con la selección argentina, donde también podría coincidir con su padre en el futuro si se da una condición tal y como ha revelado en una entrevista.

Sobre su situación en el Atlético de Madrid, club con el que está cerca de renovar, Giuliano Simeone dijo en El Larguero: “Para mí es un sueño jugar en el Atlético. Me veía todos los partidos cuando vivía en Argentina. Estar viviendo todo lo que me pasa ahora en el Atleti es un sueño”.

A su vez, sobre la relación con su padre comentó: “Tenemos una relación que respetamos mucho el entrenador-jugador. Cuando cruzamos las puertas en el Cerro del Espino yo intento hacer lo que el entrenador me dice. Fuera de allí es mi padre y me quiere. Conozco mucho la exigencia que tiene mi padre y pide a los jugadores y sé que no me va a regalar nada. Sé que todo jugador que quiere estar tiene que dar más del 100%”.

Cuestionado por cómo era su padre como entrenador, Giuliano Simeone contestó: “Es un entrenador que exige mucho, saca el máximo a sus jugadores, se desvive por ellos en cada detalle. Es una exigencia que es inexplicable. En casa, como en cualquier familia que tiene a su padre cuidando a sus hijos y les da todo lo que está a su alcance para que avancen en sus vidas. Es un muy buen padre. Hace mucho que no vivo con él. Pero cuando vivía con él, no sé, estábamos comiendo o desayunando y está con el iPad viendo algún vídeo. Y se pone a hacer formaciones con el vaso, los cubiertos y el zumo de naranja. Y es como, son las ocho de la mañana, estamos desayunando”.

La condición de Simeone para ser seleccionador de argentina

Guiliano Simeone también habló de Argentina y de lo que significa para él haber sido convocado con la Albiceleste: “Me sorprendí al ser convocado. Había jugado pocos partidos de titular cuando me convocan y cuando entro en la selección campeona del mundo y de América hay jugadores de alto nivel y un grupo hermoso. Está el mejor de la historia (Messi) y lo miras a ver que hace para intentar hacerlo. Compartir minutos con él es un privilegio”, declaró.

Por último, sobre la posibilidad de que su padre tome en el futuro las riendas de la selección argentina, indicó que lo haría siempre y cuando pueda seguir al frente del Atlético de Madrid. “Se puede dar, pero seguiría haciendo lo mismo. No sé si hay casos en un club y en una selección”, concluyó.