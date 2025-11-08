Hansi Flick hace una petición a la Selección con Lamine Yamal

Las convocatorias de Lamine Yamal con España están haciendo chocar a Hansi Flick con Luis de la Fuente. Es por ello por lo que el entrenador del Barcelona, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo con el Celta de Vigo, ha querido hacer una petición a la Selección.

Cuestionado por la convocatoria de Lamine Yamal, Hansi Flick respondió: “Pido lo mismo a la Selección que hacemos aquí: que le cuiden. Él ha cambiado, está mucho mejor, está entrenando muy bien, hace tratamiento diario en el gimnasio... Puede volver al mejor nivel, no está al cien por cien. Hay que cuidarlo, aquí y en la Selección. Y creo que lo hacen también desde la Selección.

Lamine Yamal ha sido convocado con la Selección porque está “en perfectas condiciones” según Luis de la Fuente

Luis de la Fuente había asegurado que ha citado a Lamine Yamal para los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026 porque está “en perfectas condiciones”, y descartó que vaya a desestabilizar el ambiente de familia de la Selección la discusión que tuvo en el Clásico con Dani Carvajal.

“Está en perfectas condiciones, su entrenador dijo que está apto para jugar, recuperando el nivel futbolístico de siempre. Lo celebramos y estará aquí el tiempo que estimemos oportuno que esté. Son dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros”, dijo el seleccionador en rueda de prensa valorando la pubalgia que ha condicionado esta temporada a Lamine Yamal.

La llamada de Lamine Yamal se produce sin que haya habido ninguna conversación con su técnico en el Barcelona, Hansi Flick, con el que Luis de la Fuente ha confesado que no ha vuelto a hablar desde el cruce de declaraciones.

"No hemos vuelto a hablar, tampoco lo hemos hecho más de un vez. Ya hablaremos porque coincidiremos en alguna ocasión, pero no hay nada de que hablar ahora. Todos lo tenemos claro", ha manifestó.

Por último, ha defendido el seleccionador español el cuidado que se hace de Lamine Yamal cada vez que es llamado, entendiendo que con 18 años, aún está en periodo de formación y crecimiento.

“Es un proceso natural, tiene 18 años y a esa edad cualquier jugador está en proceso de formación y madurez en el plano humano y futbolístico. Hay que ayudarle en es formación el club y todos los que tenemos relación con él”, sentenció.