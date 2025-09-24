Incómodo en el Atlético, Julián Álvarez está dispuesto a fichar por este equipo según su primer entrenador

Julián Álvarez, que tras el titubeante inicio de temporada del Atlético de Madrid ya ha sido relacionado con el Liverpool y con el Barcelona, estaría dispuesto a fichar por este último equipo según Hugo Rafael Varas, su primer entrenador. Y es que, según ha afirmado, el delantero de 25 años no es feliz jugando a las órdenes de Diego Simeone.

“No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el 9 de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho el equipo para que Julián sea el 9 que hacía goles en River”, dijo el primer entrenador de Julián Álvarez en el diario AS.

“Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o el mismo”, añadió Hugo Rafael Varas, que no ve posible la continuidad de ambos en el Atlético de Madrid.

¿Por qué Julián Álvarez fichó por el Atlético de Madrid y no por el Barcelona?

Además, el primer entrenador de Julián Álvarez reveló el deseo del futbolista de jugar en el Barcelona: “Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona. A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid”.