Íñigo Pérez rechaza una suculenta oferta por seguir en el Rayo Vallecano

La destitución de Nuno Espírito Santo como entrenador del Nottingham Forest podría haber afectado al Rayo Vallecano; sin embargo, Íñigo Pérez, que renovó con el conjunto franjirrojo hasta final de temporada, se ha mostrado fiel a su compromiso con el equipo madrileño descartando la posibilidad de recalar en la Premier League.

Así lo asegura el diario AS, que señala que tras la negativa de Íñigo Pérez, de 37 años, Ante Postecoglou es el gran favorito para tomar las riendas del Nottingham Forest. También José Mourinho, despedido como entrenador del Fenerbahçe, ha sido relacionado con el conjunto inglés.

El Nottingham Forest se ha lanzado a por Íñigo Pérez tras rescindir el contrato de Nuno

El Nottingham Forest ha hecho oficial este martes la destitución del entrenador Nuno Espírito Santo, exentrenador del Valencia y que llevaba en el cargo desde diciembre de 2023, por sus tensiones con la directiva, pese a haber devuelto al club a competiciones europeas tres décadas después.

El club inglés agradeció en un comunicado “su contribución durante una etapa muy exitosa”, cuyo mayor logro llegó en la temporada 2024-2025, cuando condujo a los 'tricky trees' hasta la séptima posición de la Premier League, lo que les permitió clasificarse para la Europa League, beneficiados además por la sanción al Crystal Palace.

Nuno Espírito Santo, que asumió el banquillo tras la salida de Steve Cooper, logró mantener la categoría en su primera campaña, pese a la sanción de cuatro puntos impuesta al Nottingham Forest por incumplir el Fair Play Financiero.

El desenlace, sin embargo, ha estado marcado por sus tensiones con Evangelos Marinakis, propietario del club, con quien el técnico reconoció en agosto que su relación “ya no era tan cercana ni tan buena como antes” por discrepancias sobre la planificación deportiva.

A sus 51 años, el extécnico también de Wolverhampton y Tottenham abandona el Nottingham Forest con contrato en vigor hasta 2028, firmado en junio de este mismo año.