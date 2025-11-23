Intentará fichar a Nico Williams tras ser silbado por la afición del Barcelona

La del Barcelona es una puerta que parece que se le ha cerrado definitivamente a Nico Williams. Si bien Kylian Mbappé terminó fichando por el Real Madrid pese a haber renovado en su día con el PSG, los aficionados del conjunto azulgrana no perdonan que el internacional español extendiese su contrato con el Athletic en verano, motivo por el que fue silbado en el Spotify Camp Nou. Esto es algo que quiere aprovechar el Tottenham, que en busca de un futbolista en su demarcación, prepara una suculenta oferta por Nico Williams.

Según Team Talk, el Tottenham igualará la oferta de 70 millones de euros que hizo el Chelsea el pasado verano por Nico Williams. El extremo de 23 años soñaba con jugar la Champions League con el Athletic; y, cumplido ese sueño, podría abandonar el conjunto vasco. Descartado su fichaje por el Barcelona, una opción atractiva para Nico Williams podría ser poner rumbo a la Premier League. De hacerlo, además del Tottenham, el Arsenal de Mikel Arteta, para el que ya quiso ficharle el pasado verano Andrea Berta, o el Chelsea, podrían volver a ser opciones para él.

El otro posible rival del Tottenham en la puja por sacar a Nico Williams del Athletic

También el PSG, equipo que dirige Luis Enrique, tentó en su día a Nico Williams con un suculento sueldo, por lo que podría sumarse a la puja por el internacional español siempre y cuando decida abandonar el Athletic, con el que renovó, nada más y nada menos que hasta 2035 el pasado verano.