El irrespetuoso comentario de Toni Freixa sobre el Getafe en X

El rifirrafe entre Ferran Torres y José Bordalás fue más allá del terreno de juego, y es que Toni Freixa, candidato a la presidencia del Barcelona en 2015 y 2021, y directivo del conjunto azulgrana con Joan Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu, criticó el planteamiento del Getafe en X con un irrespetuoso comentario.

Si bien José Bordalás defendió en 2023 sus planteamientos con una frase que no tardó en hacerse célebre como “esto es fútbol, papá”, Toni Freixa escribió en X: “Qué puercos sois, papá”.

El exdirectivo del Barcelona hacía así alusión a las 16 faltas cometidas por el Getafe por las 8 en las que incurrió el conjunto azulgrana.

Además de Toni Freixa, Ferran Torres criticó el planteamiento del Getafe

Después del partido entre ambos equipos, José Bordalás, respondió al jugador del Barcelona Ferran Torres, que tras la victoria azulgrana (3-0) dijo que el Getafe “no propone nada”, considerando que su comentario “es una falta de respeto”.

“Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario”, contestó.

Con todo, José Bordalás admitió la superioridad del Barcelona, que, según analizó, golpeó a su equipo en el primer tiempo y fue “superior” a lo largo del partido. “Nada que objetar porque son un grandísimo equipo”, añadió.

Durante el partido, José Bordalás protestó por algunas decisiones del árbitro, algo que “forma parte del juego”, dijo, ya que “hay pocos partidos en los que no haya alta tensión. "Es un partido disputado y forma parte del fútbol”.