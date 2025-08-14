Iván Azón ficha por un nuevo equipo tras frustrarse su cesión al Valencia

El español Iván Azón completará en las próximas horas su llegada al Ipswitch Town en calidad de cedido pese a la voluntad de Cesc Fábregas, técnico del Como 1907, de quedarse con el delantero. Aunque el Valencia estuvo cerca de hacerse con sus servicios, no alcanzó un acuerdo con el equipo italiano para su cesión.

"Quería quedarme con Ivan Azón, pero esta mañana se ha ido a Ipswich. Es una cesión que beneficia tanto al club como a él, ya que jugará en una competición importante y difícil. Ha sido decisión suya", declaró Cesc Fábregas este jueves en rueda de prensa.

El delantero, que llegó en invierno procedente del Zaragoza, no tuvo minutos la pasada campaña. Entre lesiones y decisiones técnicas, el ariete no gozó de la confianza de un Cesc Fábregas que ha compensado en esta pretemporada dándole oportunidades que el español ha aprovechado con creces.

Ha marcado 4 goles en 4 partidos. Un doblete ante el Lille que valió la victoria (3-2); un gol ante el Ah-Ahli (3-1); y el tanto decisivo, en el 92, ante el Betis (3-2) para mantener el invicto en la preparación. En los únicos partidos en los que no marcó fue ante el Ajax (3-0), donde no tuvo minutos, y ante el Barcelona.