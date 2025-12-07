Javi Guerrero desvela las tres opciones que le ofreció el Celta para cobrar su deuda: “No quiero ninguna de esas”

Javi Guerrero, el que fuera canterano del Real Madrid, que destacó como goleador en el Racing de Santander, saltó del conjunto cántabro a un Celta de Vigo que jugaba en Europa en la temporada 2005-2006. Sin embargo, su paso por el cuadro celeste no fue como se esperaba. Tampoco el club vigués estuvo a la altura, ya que adquirió una deuda con el delantero y le ofreció tres modalidades de pago que no le convencieron tal y como ha desvelado ahora.

Tras entrar en concurso de acreedores, el Celta de Vigo propuso a Javi Guerrero tres opciones de cobrar el dinero que se le debía. La primera de ellas fue cobrar el 15 por ciento en ese momento, la segunda constaba en cobrar la mitad pero en 20 años y la tercera en recibir el dinero que se le debía en forma de acciones del conjunto gallego. “Yo no quiero ninguna de esas”, fue la respuesta que dio Javi Guerrero a los dirigente de la entidad tal y como reveló en Offsiders.

“Aventurarme a lo que va a pasar en 20 años o a acciones, que no sabía ni si ese día tuviera una bola y diría: 'Hostia, el accionista del Celta es que gana mucha pasta'. El 15% me niego a pensar que el trabajo no solo de los futbolistas, sino de la gente que lleva trabajando un montón de tiempo y te deben dinero, pues que por una ley así deje de cobrarlo”, añadió.

Javi Guerrero nunca cobró lo que el Celta le debía

Finalmente el proceso se cerró y Javi Guerrero no llegó a cobrar el dinero que el Celta de Vigo le debía, ni él ni muchos otros futbolistas a los que el madrileño representó como portavoz de los afectados. “A día de hoy soy un defensor de esa gente que no ha cobrado”, comentó al respecto.

Javi Guerrero sólo disputó 24 partidos con el Celta de Vigo, 23 de ellos en su primera temporada, en la que no fue capaz de marcar ni un solo gol. Posteriormente salió cedido al Recreativo de Huelva, que dos años después se haría con sus servicios en propiedad.