Juan Iglesias y la posibilidad de que Bordalás y Nyom presenten la campanadas: “Ojalá alguna televisión lo pueda hacer real”

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, José Bordalás, entrenador del Getafe, y su pupilo Allan Nyom, figuran como la quinta pareja más votada en la votación abierta en la web de RTVE para elegir a los sucesores de David Broncano y de Lalachus como presentadores de las campanadas. Sobre ello fue preguntado Juan Iglesias en rueda de prensa.

"Me encantaría. No dudaría en decir a mi familia que ponga la televisión. Sería algo histórico y ojalá alguna televisión lo pueda hacer real", comentó Juan Iglesias sobre la posibilidad de que José Bordalás y Allan Nyon presenten las campanadas.

Bordalás y Nyom no son la pareja más votada para presentar las campanadas

Hasta el momento, entre los más votados aparecen Silvia Charro y Simón Pérez, los economistas que se hicieron virales hace unos años tras protagonizar un vídeo sobre hipotecas fijas por el estado en el que se encontraban. "Su vuelta a la actualidad ha despertado la curiosidad de muchos usuarios", apuntaron los organizadores.

También figuran en posiciones destacadas Juanjo Bona y Masi, la pareja televisiva "que conquistó al público durante su paso por el programa MasterChef". Aunque acumulan un gran número de votos positivos, "también reciben muchos votos negativos", lo que los mantiene en una ajustada posición dentro del ranking.

En el tercer puesto se sitúan Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, mientras que en el cuarto aparecen Gabriel Rufíán junto a Ester Expósito. Estas cuatro parejas están por delante de José Bordalás y de Allan Nyom en las votaciones para presentar la campanadas.