Julián Álvarez responde al interés del Barcelona

Julián Álvarez, que falló un penalti ante el Mallorca, fue sustituido en Son Moix por Diego Simeone mostrándose enfadado por ello. Esa es la razón por la que se ha puesto en el aire su continuidad en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2030, siendo relacionado con el Barcelona y con el Liverpool. Sin embargo, el delantero de 25 años se ha reivindicado con 7 goles en tres partidos, tres ante el Rayo Vallecano, otros tres ante el Real Madrid y uno más frente al Eintracht de Frankfurt.

Cuestionado tras el choque de Champions League ante el equipo alemán por el interés del Barcelona, que le quiere como recambio de Robert Lewandowski, Julián Álvarez dijo en ESPN: “Mira, estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que esto apenas empieza, y mi objetivo es mejorar cada día, hacerlo mejor para el club, ganar con mis compañeros, ganar aquí. Eso es lo único que tengo en mente. Lo que se dice en redes sociales me supera”.

No obstante, los rumores que le sitúan en el Barcelona no han surgido en las redes sociales. Hugo Rafael Varas, que fue el primer entrenador de Julián Álvarez, aseguró en el diario AS que el argentino no estaba cómo con Diego Simeone y que, si por él fuera, ficharía por el conjunto azulgrana.

“No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el 9 de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho el equipo para que Julián sea el 9 que hacía goles en River”, declaró Hugo Rafael Varas.

“Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona”, añadió el primer entrenador de Julián Álvarez.

Julián Álvarez se siente feliz y cuidado en el Atlético de Madrid

Desmintiendo a Hugo Rafael Varas, tras la victoria del Atlético frente al Real Madrid por 5-2, Julián Álvarez afirmó: “Me siento cuidado, muy bien, feliz acá. Me han dado el espacio que quería y trabajo día a día para mejorar. La temporada es muy larga y hay que pensar en objetivos a largo plazo”.