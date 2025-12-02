Fútbol
Lamine Yamal demuestra no querer ser como Cristiano Ronaldo al hablar de su futuro coche
Aunque Lamine Yamal todavía no tiene el carnet de conducir, tiene una idea clara de qué coche quiere y está muy alejada de la de otros futbolistas como Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic
Lamine Yamal, que el pasado 13 de julio cumplió 18 años, ha sido el único futbolista del Barcelona que no ha recibido un Cupra al no tener todavía carnet de conducir. Aún así el internacional español tiene una idea de cuál será su futuro coche, una idea alejada de la de otros jugadores como Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, que han hecho de la compra de coches exclusivos su pasión.
Preguntado por su futuro coche en una entrevista para CBS NEWS, Lamine Yamal dijo: “Quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo. Mi coche será el que todos mis amigos quieran y lo puedan disfrutar, tampoco será un Lamborghini, con un Audi, un Mercedes o un Cupra me conformo”.
Cristiano Ronaldo ha regalado a su hijo el Lamborghini que no quiere Lamine Yamal
Lamine Yamal aseguró que su primer coche no será un Lamborghini, días después de que Cristiano Ronaldo regalase a su hijo Júnior su primer Lamborghini.
“Mi primer coche”, escribió Cristiano Ronaldo Jr. en redes sociales junto a una fotografía en la que posaba con su Lamborghini Urus S. Dicho coche no es nuevo, por lo que podría ser un modelo del garaje del delantero del Al-Nassr que ha querido regalar a su hijo pese a tener sólo 15 años.
Por su parte, Cristiano Ronaldo, en una entrevista reciente con Piers Morgan, aprovechó para aclarar que no le gusta mucho gastar dinero en cosas caras y que es una persona “normal”, para posteriormente recordar que compró un coche de alta gama hace unos días y mostrarse indeciso sobre cuántos vehículos tiene, aunque cree que unos 41.
✕
Accede a tu cuenta para comentar