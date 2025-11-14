Espanyol
Leandro Cabrera le dice al Espanyol dónde le gustaría retirarse
Leandro Cabrera termina contrato con el Espanyol a final de temporada
Lenadro Cabrera, central de 34 años del Espanyol, termina contrato con el conjunto blanquiazul a final de temporada y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero si no renueva antes su contrato. Preguntado por su futuro en una entrevista, el uruguayo ha reconocido que le gustaría retirarse en el cuadro perico.
“Yo creo que sí, a mí me gustaría. Lo que no sé es si el Espanyol seguirá soportándome cuando esté demacrado (risas). A mí me encantaría, pero como mi intención es jugar mucho tiempo, no sé si en mucho tiempo tendré el nivel para seguir estando aquí. Me encantaría, ojalá dar el nivel hasta el último día”, dijo Leandro Cabrera en Mundo Deportivo.
A favor de su renovación con el Espanyol juega que el defensor ha disputado 11 partidos, anotando un gol para el conjunto blanquiazul, en lo que va de temporada. En total, Leandro Cabrera ha defendido la camiseta perica en 219 encuentros, en los que ha sumado 8 tantos y repartido 6 asistencias.
Leandro Cabrera fue criticado en el Espanyol
Lejos quedaron las críticas que recibió en su día, algo a lo que también hizo alusión. “No fue fácil y obviamente me dolía, primero porque sabía que no estaba dando el nivel. Es verdad que las críticas vienen con el oficio, pero te toca el orgullo y en ese sentido intenté mejorar desde el día a día y personalmente yo me lo tomaba como ‘les voy a cerrar la boca a todos’. En mi vida soy un poco rencoroso y vengativo e intenté, en cierto modo, cerrar bocas. Luego cuando llega el buen rendimiento no lo piensas, sencillamente disfrutas del momento. Lo más lindo que hay para el futbolista es el reconocimiento de tu gente, así como he sido pitado también siempre valoré a los que me aplaudían. Tampoco me habrás visto hacer un gesto a la grada o mandar a callar porque, aunque te aplaudan cuatro, esos cuatro merecían mi respeto. Por suerte se fueron contagiando más, pero el fútbol es así. Le das la vuelta a base de rendimiento. En mi caso apreté dientes y quise cerrar bocas, básicamente”, declaró Leandro Cabrera.
Leandro Cabrera no cierra la puerta a la Selección
A su vez, cuestionado sobre si alberga alguna esperanza de debutar con la selección, dijo: “No le cerraría jamás la puerta a la selección, faltaría más. Pero no estoy en vilo ni espero las convocatorias, ya no lo hago. Si llegara el día que me necesitaran, por lo que sea, súper dispuesto y encantadísimo. Pero entiendo que en un proceso de un seleccionador, que son cuatro años, siempre se miren convocatorias que puedan ser prolongadas en el tiempo. Ahora mismo Uruguay tiene muchos centrales muy buenos y muy jóvenes. Santi Mouriño ahora mismo para mí es el mejor central uruguayo, pese a que está jugando de lateral, y ni siquiera pudo ser reservado. La exigencia es muy alta. ¿Si viniera? Perfecto, pero si no viene no me reprocho nada, ni a mí ni a nadie”.
