Leo Messi se sincera sobre su presencia en el próximo Mundial

Leo Messi, delantero del Inter Miami, aseguró este lunes que ganar el Mundial con la selección argentina fue "el sueño" de su vida y que le encantaría defender la Copa Mundial en el campo el próximo verano en Estados Unidos.

"Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección. Voy a ver si puedo estar al cien por cien, poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección", afirmó Messi en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, transmitida en inglés.

Al pensar en el Mundial conquistado en 2022, Leo Messi reconoció que su mente estaba en todos los sacrificios que realizó para llegar a ese éxito. "Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", dijo.

Leo Messi renovó el pasado jueves su contrato con el Inter Miami hasta 2028, tras llegar a la MLS en 2023 procedente del PSG. "Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia", comentó Leo Messi.

Al hablar de los ídolos de su juventud, Messi nombró a Diego Maradona, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal o LeBron James, entre otros. "Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", aseguró.

"Para hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Michael Jordan, tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, los tres hicieron que la competición sea mucho más grande que lo que era, competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que sea mucho más fantástico todo", prosiguió.

"Seguro se me olvidan muchísimos deportistas, pero me quedaría con ellos. En baloncesto, LeBron James, Stephen Curry, jugadores que le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo", concluyó.