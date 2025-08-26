El Levante pone precio a Carlos Álvarez ante el interés del Benfica

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, aseguró este martes que no tienen necesidad de vender al centrocampista Carlos Álvarez y ante el interés mostrado por el Benfica luso por el jugador levantinista se remitió a su cláusula de 25 millones de euros. “No hay ninguna propuesta en firme. En principio sí, nos remitimos a la cláusula”, dijo Héctor Rodas a los medios de comunicación al abandonar las oficinas del Levante en el Ciutat de València.

Héctor Rodas recalcó que el club no tiene “necesidad de venderlo”, pero no quiso cerrar definitivamente una posible negociación con el Benfica.

“El mercado está abierto, nosotros confiamos mucho en él, es nuestro jugador franquicia y vamos a ver qué pasa”, insistió el máximo responsable deportivo del Levante.

Además, Héctor Rodas confirmó que el Levante negocia la incorporación del meta australiano Mathew Ryan, exjugador del Valencia, entre otros equipos, y que es agente libre.