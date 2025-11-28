El Liverpool elige recambio para Arne Slot

Al igual que el Real Madrid recurrió en su día a Zinedine Zidane para salvar una temporada para el olvido, el Liverpool solicitará a Jürgen Klopp que vuelva a hacerse cargo de su banquillo si finalmente destituye a Arne Slot.

Así lo asegura The Sun pese a que el técnico alemán ejercer ahora como director de fútbol de Red Bull. Aunque Arne Slot ganó la Premier League el curso pasado en su primera temporada con el Liverpool, ahora el equipo inglés ocupa el undécimo puesto en la clasificación pese a haber gasta más de 480 millones de euros en verano. Además, Florian Wirtz, uno de sus fichajes estrellas, no está rindiendo como se esperaba, algo que también está sucediendo con Mohamed Salah. Todo eso ha hecho perder crédito a Arne Slot y al Liverpool a solar con Jürgen Klopp como su recambio.

Arne Slot ha dicho tener la confianza de la directiva del Liverpool

Arne Slot aseguró que tiene el apoyo de la directiva y que siente que su puesto en el club está seguro, pese a la mala racha de resultados que atraviesan. El Liverpool cayó este miércoles contra el PSV Eindhoven por 1-4 y solo ha ganado tres de sus últimos doce encuentros, lo que ha elevado los rumores sobre la continuidad de Slot en su puesto de técnico.

“Me siento seguro”, dijo tras la derrota. “Estoy bien, tengo mucho apoyo por parte de la directiva. Hubiera estado bien darle la vuelta a la situación con un triunfo, por supuesto, pero cuando estás trabajando como entrenador y la cosa no va bien, es normal que haya rumores. Estoy bien con mi puesto. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta”, añadió.

“He hablado con los dueños, pero no en el sentido de que cada minuto me estén diciendo 'confiamos en ti'. Hablamos mucho la temporada pasada cuando ganamos y cuando perdemos. Nos ayudan a mí y a los jugadores. Hablamos, pero no es como si me llamaran cada minuto para decirme que confían en mí. Tenemos conversaciones normales y en esas conversaciones noto la confianza”, aseguró Arne Slot.

“Si pierdes muchas veces, es normal que la gente hable sobre mi puesto. No estoy de acuerdo con que se diga que los futbolistas no están mostrando su calidad a veces, pero no se está reflejando en los resultados. No estoy preocupado porque mi atención está en otras cosas que no son mi situación”, finalizó.