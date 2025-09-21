Luca Zidane elige jugar con otra selección

El hijo de Zinedine Zidane, Luca, que había jugado con Francia desde la selección Sub-16 hasta la Sub-20, ha decidido ahora jugar con Argelia, lo que le podría abrir al guardameta de 27 años del Granada las puertas para estar en el próximo Mundial.

Con ese objetivo, Luca Zidane podría ser convocado por Argelia durante el próximo parón de selecciones, para los partidos de clasificación ante Somalia (9 de octubre) y Uganda (14 de octubre). Además, podría ser citado para la Copa de África que se celebrará a partir del 21 de diciembre, por lo que el Granada le perdería durante la disputa de este torneo.

Si bien Luca Zidane nació en Marbella, ha podido solicitar su cambio de Federación ya que su padre, Zinedine, es hijo de argelinos. Con la selección africana, las opciones del guardameta de ser titular son elevadas ya que actualmente lo es Anthony Mandréa, que milita en tercera división de Francia.

Luca Zidane, por su parte, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó a disputar dos partidos con el primer equipo. También ha pasado por el Racing de Santander, el Rayo Vallecano y el Eibar hasta su llegada, la pasada temporada, al Granada, con el que ha sido titular desde que comenzase el presente curso.

Luca Zidane afirmó sentirse francés en 2022

Cabe señalar que, tras su paso por el Rayo Vallecano, Luca Zidane, que ahora ha decidido jugar con Argelia y no con Francia, se mostró abierto a probar fortuna en el país vecino: “Sí, sería especial porque nací allí. En mi familia, nos sentimos franceses. Ha habido contactos en el pasado con clubes franceses, pero esta temporada todavía no. Probablemente, el fútbol español me conozca mejor. En Francia, soy sobre todo hijo de Zinedine Zidane, sólo se me ha visto jugar en equipos juveniles ¿El Olympique de Marsella? Nací en Marsella. Es un club histórico, apoyado por un público increíble. Jugar allí sería un sueño hecho realidad”, declaró en 2022.