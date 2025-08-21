Lucas Cañizares, hijo de Santiago Cañizares, ficha por un nuevo equipo

El portero español Lucas Cañizares, hijo del que fuera meta internacional del Valencia y del Real Madrid Santiago Cañizares, continuará su carrera en la Liga de Portugal tras ser anunciado este jueves como nuevo jugador del Tondela.

Lucas Cañizares, de 23 años, firmó con el Tondela hasta 2028, según anunció en sus redes sociales el club, que esta campaña regresó a la máxima categoría del país.

El guardameta valenciano llegó a la Liga lusa la temporada pasada para jugar en el Farense, pero solo disputó un partido con el equipo Sub-23, tras lo cual fue cedido al Feirense, de la segunda división.

Antes de llegar a Portugal, Lucas Cañizares siguió los pasos de su padre y se formó en el Real Madrid, donde pasó por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, aunque nunca llegó a debutar con la camiseta blanca.