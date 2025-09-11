Luis de la Fuente le abre la puerta de la Selección: “Estoy deseando que vuelva otra vez”

Isco Alarcón, lesionado hasta mediados de octubre, volvió a ser convocado con la Selección por Luis de la Fuente de cara a la Final Four de la Nations League. El centrocampista de 33 años del Betis, tiene opciones de estar con España en el próximo Mundial, motivo por el que el seleccionador está en contacto con él.

“He hablado con Isco. Me gusta hablar con la gente cuando pasan por momentos duros, difíciles, lesiones. Ya hablamos en su momento y estoy deseando que vuelva otra vez”, reconoció Luis de la Fuente en El Larguero.

Sobre el papel de Isco Alarcón en la Selección durante la pasada Final Four de la Nations League, señaló: “Tuvo un comportamiento con nosotros en la Nations sensacional, un rendimiento fantástico. Y yo, cuantos más futbolistas buenos estén en disposición de ser seleccionados, mejor. No es problema. Ojalá tengamos para elegir de 40, 25. Primero queremos que se recupere, lo más importante es la salud”.

“Es una persona a la que queremos mucho, tiene mucha historia en la Selección. Le pasó en un momento en el que estaba jugando muy brillantemente”, añadió, para finalizar, Luis de la Fuente.

El Betis negocia con Isco su renovación

Pese a que Isco Alarcón tiene contrato con el Betis hasta 2027, el conjunto verdiblanco quiere extender el contrato del centrocampista más allá de dicha fecha. Con este movimiento, el club de las Trece Barras quiere equiparar el salario del que fuera futbolista del Real Madrid al de Antony, que se ha convertido en el jugador mejor pagado de su plantilla.