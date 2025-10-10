Luis de la Fuente desvela hasta cuándo quiere seguir al frente de la Selección

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, confesó este viernes que quiere "seguir hasta 2030", hasta el Mundial que organiza España, tiene contrato hasta 2028, ya que se siente "valorado y apoyado", al mismo tiempo que dejó claro que no hay conflictos ni con Hansi Flick ni con el Barcelona.

"Me siento total y absolutamente apoyado. Tengo contrato hasta el 2028, casi nada. Y además, quiero seguir hasta el 2030, en nuestro Mundial. Creo que es también el sentido de la Federación, si todo va bien. Yo me siento muy arropado, muy apoyado. El director deportivo está siempre conmigo, nos está dando tranquilidad. El cuerpo técnico es maravilloso, jugadores y toda la casa, me siento muy querido, muy apreciado y valorado", dijo el seleccionador en la rueda de prensa previa al duelo ante Georgia.

Y es que el técnico de Haro insistió en que está cómodo y a gusto en el banquillo de la 'Roja', con el apoyo de la estructura de la RFEF, después de la polémica con el Barcelona por la llamada de Lamine Yamal y su posterior baja por lesión. "No hay tal conflicto, ni con Flick, ni con el Barça, para nada. Tengo muy buena relación con todos, lo que pasa es que nos respetamos y tenemos nuestro espacio. No hay ningún problema", reiteró.

Luis de la Fuente prefirió centrarse en el rival este sábado en la clasificación al Mundial de 2026 ante Georgia. "Me alegra que hablemos de Georgia porque durante toda la semana parece que estamos hablando de otras cosas", ironizó. "Nos estamos jugando la clasificación para un Mundial y hay que ganar estos partidos. No es fácil ningún rival", advirtió. "Y mañana es un partido complicado, un buen rival, con muy buenos jugadores. Tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar. Y la verdad que hoy del entrenamiento he salido contento, hemos entrado con mucha intensidad, la gente está concentrada, está mentalizada", elogió.

Ante el reto de lograr un billete al Mundial, Luis de la Fuente sigue pensando, "desde el convencimiento", que sus jugadores son "los mejores". "Y no era un halago gratuito, es un halago convencido de que son muy buenos futbolistas. No nos da vértigo pensar que vamos a competir. Primero hay que clasificarse al Mundial, y una vez que tengamos ya la consecución de esa clasificación, ya pensaremos en ese objetivo", avisó.

"Siempre he dicho que hay que desdramatizar también las derrotas o los resultados. El fútbol es muy complicado, y ser campeón de algo es muy difícil. Estar en disposición de hacerlo es el verdadero éxito y creo que a ese punto podemos llegar. Creo que tenemos una gran Selección", añadió.

Además, destacó el "punto de madurez fantástico" de esta selección, con "jugadores que tienen ya un peso muy importante dentro del equipo", como "Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferran". "Aquí no hay egos, cada uno acepta el rol que le corresponde en cada momento con normalidad. Esa es una de nuestras mayores potencias, de nuestras mayores fortalezas", alabó.

También resaltó la versatilidad en la convocatoria, sobre todo, en la parte defensiva, aunque le "gusta tener jugadores específicos", como centrales zurdos para el perfil izquierdo. "Pero también es una ventaja tener polivalencia en todas las demarcaciones, en esas especialmente. Intentamos tener todos los puestos por jugadores que desempeñan esa función específicamente", dijo.

"Laporte ha hecho una gran campaña y ya demostró en el pasado que incluso jugando en Arabia tenía tiene nivel mundial. Ahora está compitiendo en el Athletic, jugando Champions, jugando Liga y enseguida va a aparecer ya el mejor Laporte, está en ese proceso, pero ya tiene un nivel que ya le quisieran muchísimos otros centrales", expresó sobre el central del Athletic.

Respecto al partido de este sábado en el Martínez Valero de Elche, y esa alerta roja meteorológica, Luis de la Fuente espera "que no pase nada por la seguridad de todos los que están viviendo en aquella zona". "La normalidad climática sería lo mejor que pudiera sucedernos para poder desarrollar el partido con total y absoluta normalidad. Por el bien del espectáculo, de toda la afición", comentó.

Finalmente, en el Día de la Salud Mental, el seleccionador confesó que la maneja "con la mayor de las naturalidades". "Una de las claves es el equilibrio. A mí me ayuda mucho y no pensar que en el éxito eres el más grande ni cuando no lo consigues no vales. Siempre mantiene un equilibrio y creo que esa es una de las claves para estar siempre entero, seguro, sobrio", reflexionó.

"Y desde esa naturalidad a mis jugadores es que les exijo que sean ellos, que sean honestos, honrados, que den lo mejor de ellos. Y cuando uno da lo mejor de uno mismo, no habrá fracaso, es una palabra que no está en mi diccionario, porque cuando uno da todo, es imposible pedir más, es imposible dar más, la conciencia tiene que estar tranquila. Tomo decisiones en libertad, soy autónomo y cuando me equivoco, me equivoco yo", concluyó.