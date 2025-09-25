Luis de la Fuente responde con contundencia a Flick por la lesión de Lamine Yamal: “No me interesa”

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó este jueves que no siente presión por la consideración de la Roja como favorito al título en el Mundial, sino que tiene "la responsabilidad de ilusionar a un país". A su vez, esbozó una sonrisa cuando fue consultado por las palabras del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre la presencia en la última convocatoria de la Selección de Lamine Yamal.

Luis de la Fuente hizo estas declaraciones a los periodistas tras recibir un homenaje en Logroño de la Federación Riojana de Fútbol, que le ha dado su nombre a una sala de su sede, donde ha colocado un vinilo decorativo con varias imágenes del seleccionador.

El preparador riojano recordó que "para el Mundial de 2026 todavía hay que clasificarse" y sobre si siente presión fue categórico al decir que no. "Más presión que la me pongo yo a mí mismo no me la puede meter nadie, soy muy autoexigente en mi trabajo del día a día", afirmó.

Ve los comentarios que se hacen sobre la Selección "con naturalidad" y cree que "la verdadera responsabilidad" y lo que se demanda a su grupo es "ilusionar a un país, a una afición, que se sientan identificados con una idea". "Creo que lo hemos conseguido, es un orgullo y vamos a disfrutarlo", agregó.

No obstante, recalcó que "siempre se habla de ganar y hacerlo es muy difícil, hay que decírselo a los jóvenes para que sepan que no se trata sólo de ganar o perder" porque "se gana siempre que se intenta y se deja todo el empeño".

A Luis de la Fuente no le interesa entrar en polémicas con Flick por Lamine Yamal

Por su parte, cuestionado por las palabras de Hansi Flick sobre la presencia en la última convocatoria de la Selección de Lamine Yamal, Luis de la Fuente respondió: "Hoy, en mi tierra, en este momento no me acuerdo de lo que ha dicho Flick, ni me interesa", zanjó el seleccionador.