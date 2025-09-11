Luis Maximiano deja el Almería y ficha por un nuevo equipo

El portero portugués Luis Maximiano ha cerrado su etapa en el Almería tras acordarse su traspaso al Neom SC, conjunto que milita en la máxima categoría de Arabia Saudí.

El acuerdo, sellado entre las tres partes, garantiza que el futbolista de 26 años continúe su carrera en un campeonato emergente y con gran poder económico, con lo que sigue los pasos del brasileño Lázaro Vinicius, traspasado también esta semana, en su caso al Al-Najma saudí, recuerda el club andaluz.

Luis Maximiano había llegado cedido por la Lazio italiano en el verano de 2023, debutando ese mismo curso en Primera División con la camiseta de los almerienses. Sus actuaciones convencieron al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, que un año después decidieron adquirirlo en propiedad, por lo que firmó un contrato de larga duración, hasta junio de 2029.

El Almería ingresa por su traspaso una cantidad que no ha salido a la luz, pero que supone un alivio para el límite salarial. Además alivia la nómina en la plantilla con Andrés Fernández y Fernando bajo palos, sin olvidar la aportación de jugadores del filial como Jesús López o Bruno Iribnarne.

El club ha emitido un comunicado en el que agradece su profesionalidad y compromiso durante las dos temporadas en las que defendió la camiseta rojiblanca. Del mismo modo, le ha deseado la mayor de las suertes en esta nueva etapa en la liga saudí.