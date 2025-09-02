El Mallorca cede a Cyle Larin

El delantero canadiense Cyle Larin jugará la presente temporada 2025-2026 en el Feyenoord, tras el acuerdo de cesión alcanzado entre el club neerlandés y el Mallorca, donde ha militado los dos últimos cursos, según sendos comunicados.

"El Feyenoord ha llegado a un acuerdo con el RCD Mallorca para la cesión de Cyle Larin. La llegada del experimentado delantero canadiense supone una baza más en la línea de ataque del equipo del entrenador Robin van Persie", destacó el club de la Eredivisie.

Cyle Larin, de 30 años y que lucirá el dorsal 10 en su nuevo equipo, arrancó su carrera en el Brampton YSC y en la academia Sigma FC. A través del equipo de fútbol universitario estadounidense de los UConn Huskies, acabó en el Orlando City de la MLS. Tras marcar 44 goles en tres temporadas, este delantero de "gran fortaleza física" dio el salto a Europa en 2018 al fichar por el Besiktas.

En Turquía, celebró 39 goles en 109 partidos, y ganó la Liga y la Copa con el Besiktas en 2021. Antes de firmar por el Mallorca, jugó en el Brujas y el Real Valladolid, entidad en la que marcó 8 tantos en 19 encuentros de competición doméstica. Ya como bermellón, en la 2023-2024 marcó 7 goles y el curso pasado con menos protagonismo convirtió 3. Jagoba Arrasate ya no contaba con el canadiense para la presente temporada.

"Estoy muy contento de estar aquí. Conozco la historia del Feyenoord, la pasión de sus aficionados y el hecho de que siempre quieren competir por los títulos. Eso encaja totalmente con quien soy, así que estoy deseando jugar y trabajar con Robin van Persie. Él es delantero, como yo, y su presencia me convenció para venir a Róterdam. Puedo aprender mucho de él", celebró el canadiense en declaraciones publicadas por su nuevo equipo.