El Mallorca cierra un nuevo fichaje tras su derrota ante el Barcelona

El futbolista albano Marash Kumbulla ha aterrizado en la tarde de este domingo en Mallorca para cerrar su cesión al cuadro balear por una temporada procedente de la Roma.

El central aseguró nada más bajarse del avión que está “muy contento” por su llegada al elenco insular y confirmó que el martes ya estará entrenando bajo las órdenes de Jagoba Arrasate.

Su llegada cubre definitivamente el hueco que dejó José Copete tras su marcha al Valencia semanas atrás y cierra la línea de centrales junto a Antonio Raíllo, Martin Valjent y David López.

Marash Kumbulla ya cuenta con experiencia en la liga española tras su paso la pasada campaña por el Espanyol, donde fue una pieza clave para conseguir la permanencia en la máxima.