El Manchester United quiere fichar en el Atlético de Madrid un recambio para Casemiro

Casemiro, de 33 años, ha entrado en su último año de contrato con el Manchester United, aunque el conjunto inglés se reservó la posibilidad de poder extenderlo por una campaña más. Lo haga o no, lo cierto es que en Old Trafford están obligados a fichar un recambio para el brasileño, lo que les ha llevado a fijarse en Conor Gallagher, del Atlético de Madrid.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA días atrás, ante la pérdida de protagonismo que ha tenido en el cuadro colchonero, el centrocampista inglés de 25 años se planteaba dejar el equipo en el mercado invernal para no correr el riesgo de quedarse fuera del próximo Mundial.

“Como ocurre con muchos jugadores en este momento, el Mundial supone una complicación o preocupación añadida. Gallagher es uno de esos jugadores que, si juega con regularidad y ofrece su mejor nivel, sería un firme candidato para su selección, así que no se puede pasar por alto esa cuestión. Me han dicho que al jugador le encantaría volver a ser importante en el Atlético de Madrid y esa es su prioridad, pero los clubes están muy interesados ​​en él y es un jugador al que hay que seguir de cerca para enero”, comentó al respecto Graeme Bailey, periodista de TBR Football, que además de al Manchester United, colocó tras sus pasos al Crystal Palace, al Newcastle, al Tottenham y al Everton.

El Manchester United ya quiso llevarse a Gallagher del Atlético de Madrid en verano

Ahora, el medio que ha hablado del interés del Manchester United por Conor Gallagher es el Daily Express, que recuerda que el conjunto inglés ya trató de hacerse con sus servicios el pasado verano pero que el Atlético de Madrid se negó a dejarle salir en calidad de cedido. Y es que el club colchonero tratará de recuperar los 42 millones de euros que pagó por el centrocampista al Chelsea. El Manchester United, por su parte, también piensa en Carlos Baleba como recambio de Casemiro, pero fichar al futbolista de 21 años del Brighton cuesta 116 millones de euros, motivo por lo que la opción de Conor Gallagher ha ganado enteros.