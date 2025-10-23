Marcelino recibe una propuesta de su agrado para la próxima temporada

Pese a la derrota frente al Manchester City, Marcelino García Toral es el entrenador que ha llevado al Villarreal a la Champions League y el que tiene al equipo tercero en LaLiga EA Sports. Es por ello por lo que el submarino amarillo le ha presentado una propuesta para renovar dado que el técnico asturiano termina contrato a final de temporada.

Según MARCA, el Villarreal quiere que siga Marcelino y Marcelino García Toral quiere seguir en el Villarreal, por lo que la primera toma de contacto entre la Presidencia y el entrenador ha sido muy positiva. De momento, ya se han puesto las primeras piedras para su renovación, que podría anunciarse durante las próximas semanas, una vez que se definan las cifras y los años de contrato. Y es que ahora ha sido la familia Roig la que ha conversado directamente con Marcelino a falta de que entren en escena sus agentes.

Marcelino es el entrenador con más partidos del Villarreal

Marcelino García Toral se convirtió el pasado sábado en el entrenador con más partidos oficiales de la historia del Villarreal, al alcanzar los 260 encuentros oficiales, un logro que curiosamente alcanzó con Manuel Pellegrini, técnico al que supera en este registro, en el banquillo rival como testigo.

Y es que tras igualar al técnico chileno en la jornada anterior, Marcelino alcanzará los 260 partidos oficiales en el Villarreal, superando así el registro de Pellegrini, quien dirigió al equipo castellonense entre el año 2004 y 2009.

En los registros de ambos técnicos con el Villarreal, Marcelino suma más victorias que Pellegrini en el banquillo amarillo, ya que el técnico chileno logró 123 victorias por las 128 que suma el técnico asturiano.

En el capítulo de empates, Pellegrini suma 72 empates por los 66 de su rival; mientras que en el capítulo de derrotas, Marcelino sufrió 65 derrotas por la 64 que suma el actual técnico del Real Betis.