Mario Suárez responde a Presa tras acusarle de haber intentado echar a Iraola: “Llamó a varios jugadores y...”

Mario Suárez no se ha callado después de que Raúl Martín Presa le acusase de haber intentado echar a Andoni Iraola cuando ambos coincidieron en el Rayo Vallecano. Según el exfutbolista, que también militó en el Atlético de Madrid y en el Mallorca, fue el presidente del conjunto franjirrojo el que escribió a varios jugadores de la plantilla para preguntarles si el técnico vasco debía seguir.

Cuestionado por la acusación de Raúl Martín Presa, Mario Suárez dijo en la COPE: “Me visto por los pies. No tengo problema con Martín Presa. Sería grave si viniera de alguien que tuviera credibilidad”.

“Tengo mensajes de compañeros que estaban en aquella época y me han dicho, 'tiene cojones porque tú siempre defendías a Andoni en el vestuario cuando venían mal dadas'. Presa llamó a varios jugadores y preguntó si echaba a Andoni. Un compañero le contestó que nosotros no hacemos eso”, aclaró Mario Suárez refiriéndose a Alberto García.

¿Está Mario Suárez resentido como afirma Presa?

Preguntado por las declaraciones de Raúl Martín Presa en las que afirmaba que estaba resentido, el exfutbolista señaló: “¿Me hubiese encantado renovar con el Rayo? Por supuesto. ¿Qué rencor tengo yo? Cero rencor, solo agradecimiento. He hablado desde el sentimiento que tengo por el Rayo”.

Dispuesto a enterrar el hacha de guerra, Mario Suárez añadió: “El presidente tiene mi número, si quiere hablar, que me escriba. Yo le he escrito y no me ha contestado...”.