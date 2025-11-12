Rayo Vallecano
Mario Suárez responde a Presa tras acusarle de haber intentado echar a Iraola: “Llamó a varios jugadores y...”
Además de acusarle de haber intentado echar a Andoni Iraola, Raúl Martín Presa dijo que Mario Suárez estaba resentido por no haber sido renovado por el Rayo Vallecano en su día
Mario Suárez no se ha callado después de que Raúl Martín Presa le acusase de haber intentado echar a Andoni Iraola cuando ambos coincidieron en el Rayo Vallecano. Según el exfutbolista, que también militó en el Atlético de Madrid y en el Mallorca, fue el presidente del conjunto franjirrojo el que escribió a varios jugadores de la plantilla para preguntarles si el técnico vasco debía seguir.
Cuestionado por la acusación de Raúl Martín Presa, Mario Suárez dijo en la COPE: “Me visto por los pies. No tengo problema con Martín Presa. Sería grave si viniera de alguien que tuviera credibilidad”.
“Tengo mensajes de compañeros que estaban en aquella época y me han dicho, 'tiene cojones porque tú siempre defendías a Andoni en el vestuario cuando venían mal dadas'. Presa llamó a varios jugadores y preguntó si echaba a Andoni. Un compañero le contestó que nosotros no hacemos eso”, aclaró Mario Suárez refiriéndose a Alberto García.
¿Está Mario Suárez resentido como afirma Presa?
Preguntado por las declaraciones de Raúl Martín Presa en las que afirmaba que estaba resentido, el exfutbolista señaló: “¿Me hubiese encantado renovar con el Rayo? Por supuesto. ¿Qué rencor tengo yo? Cero rencor, solo agradecimiento. He hablado desde el sentimiento que tengo por el Rayo”.
Dispuesto a enterrar el hacha de guerra, Mario Suárez añadió: “El presidente tiene mi número, si quiere hablar, que me escriba. Yo le he escrito y no me ha contestado...”.
