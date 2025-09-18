El menosprecio de Mourinho al Real Madrid en su presentación con el Benfica

Aunque José Mourinho ganó una Champions con el Oporto, una gesta que también repitió con el Inter de Milán, y aunque marcó una era tanto en el Chelsea como en el Real Madrid, ha afirmado en su presentación como nuevo entrenador del Benfica que en ningún otro club como en el portugués se ha sentido más honrado y motivado.

“Ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica”, fue la frase de José Mourinho que no ha gustado a muchos de los aficionados del Real Madrid. Además, el técnico de 62 años aseguró que se siente “más vivo que nunca”.

Originario de Setúbal, José Mourinho regresa 25 años después al Benfica y explicó que tras este tiempo ha cambiado. “Soy más altruista, soy menos egocéntrico, pienso menos en mí, pienso más en el bien que puedo hacer a los otros, en la alegría que puedo dar a los otros. No soy importante, el Benfica es importante, los aficionados del Benfica son importantes”, declaró.

Preguntado sobre qué le diría al José Mourinho de hace un cuarto de siglo, no dudó a la hora de responder que le diría que “lo hizo bien” por la manera en que ha gestionado su carrera profesional, y aunque admitió que ha podido cometer errores “las cosas fueron bien”.

Mourinho ha firmado por dos temporadas con el Benfica

José Mourinho ha fichado por dos temporadas con el Benfica con un contrato, que calificó de “ético” y que contempla la posibilidad de rescisión en un año. Para el entrenador, es tiempo suficiente “para ganar competiciones”.

Sobre su reto más inmediato, que es el sábado contra el AVS en la Liga de Portugal, recordó que la mitad de los jugadores del Benfica están en el segundo día de recuperación y que no puede cambiar “todo al mismo tiempo”, tras la derrota del martes en la Liga de Campeones contra el Qarabag de Azerbayán.

“Tenemos que entrar en el campo sabiendo que no somos solo 11, que somos muchos millones y pensar en ellos. Desde el punto de vista táctico, voy a meter el dedito, pero muy controlado, no quiero desvirtuar la esencia, y no soy capaz de cambiar mucho. Y con toda honestidad, muchas cosas fueron bien hechas por mi antecesor”, añadió

José Mourinho sustituye en el banquillo encarnado a Bruno Lage, destituido tras la derrota el martes ante el Qarabag y de haber empatado el pasado fin de semana ante el Santa Clara en la liga nacional.

El propio José Mourinho fue recientemente despedido del Fenerbahce turco después de quedar fuera de la 'Champions' al perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

El técnico vuelve a comandar el Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, la Roma, el Chelsea y el Manchester United.

José Mourinho regresa a Portugal, donde fue entrenador del Oporto entre 2002 y 2004, del Leiria entre 2001 y 2002 y del Benfica, en el año 2000.