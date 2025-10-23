Monchi pone en su sitio a Guardado: “Lo que tendría que gacer es estar callado”

Recientemente, en una entrevista que concedió a Josep Pedrerol, Andrés Guardado calificó de “vergüenza”, arremetiendo contra el Sevilla, el episodio del 'palo' que impactó en Joan Jordán en el derbi disputado en el Benito Villamarín el 15 de enero de 2022. Monchi, por aquel entonces director deportivo del Sevilla, no ha dudado en responder al que fuera jugador del Betis.

“Lo que pasó es que alguien desde la grada tiró un palo, algo que no es muy bonito, y que le da en la cabeza a un jugador. Es decir, hay un acto violento y un daño físico. Empezar a evaluar si el daño es mayor o menor me parece muy banal”, señaló en El Cafelito.

“Lo importante es lo que pasó. Lopetegui atiende a un jugador al que le han pegado con un palo en la cabeza. Yo estaba en la grada y no sé lo que dice. Yo sé lo que pasó: que le dieron con un palo en la cabeza a un jugador. Guardado lo que tendría que hacer es estar callado y posiblemente analizar lo que hizo él posteriormente con un compañero”, añadió Monchi.

Monchi: “Respeto a Guardado porque me parece un magnífico profesional”

“Lo que se produce es una agresión de un tipo que tira un palo y le da a un jugador en la cabeza. Eso pasó. Yo te pregunto, ¿pasó eso o me lo invento yo? Luego los jugadores del Betis empezaron a tirarse al suelo con una botellita y tal. No fue un ejemplo. Dicho esto, respeto a Guardado porque me parece un magnífico profesional”, continuó el de San Fernando.

Monchi aprovechó la ocasión para pedir que no se le quite importancia a lo que sucedió. “No banalicemos las cosas, porque es intentar desviar totalmente las cosas. ¿Sabes quién suspendió el partido? El árbitro. De Burgos Bengoetxea. Decidió suspender el partido porque no se daban las circunstancias para que siguiera. Es decir, ni yo, ni Del Nido, ni Pepe Castro, ni Lopetegui, ni Joan Jordán ni nadie tenía potestad para suspender el partido. Yo lo que hice fue bajar al vestuario y ver un vestuario totalmente crispado, nervioso, unos jugadores del Betis obviando lo que había pasado y a un jugador totalmente fuera de sí. Ése es el escenario. Lo que pueda contar la gente particularmente me importa cero, porque yo estaba allí viviéndolo en primera persona”, concluyó.