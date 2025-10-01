Mourinho filtra el mensaje que le envió Florentino Pérez tras fichar por el Benfica

José Mourinho volvió a disfrutar de un partido de Champions League en su regreso a Stamford Bridge. Hubo ovación para él, cánticos en su honor, saludo y gestos de cariño del técnico luso, cuyo Benfica plantó cara a un Chelsea que se impuso por 1-0 con un gol en propia puerta del colombiano Richard Ríos. Cuestionado en zona mixta por su fichaje por el equipo portugués, Mourinho hizo alusión a un mensaje que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le había enviado.

“Yo estaba tranquilo en casa después de Fenerbahçe sin pensar que sería Portugal y sería Benfica. Ni pensé el hecho de volver a casa, porque mi familia está en Londres. Yo voy a Portugal porque está el Benfica, como club. Y ahora que estoy hablando para España, decir que el presidente Florentino me mandó un mensaje que decía: 'Estoy muy contento porque regresaste a un club de tu nivel', y que te diga esto el propio presidente del Real Madrid...”, presumió, orgulloso, José Mourinho en Movistar.

Mourinho se fue decepcionado de Stamford Bridge

José Mourinho, que fue aclamado en Stamford Bridge, donde ganó tres Premier League y construyó el primer Chelsea campeón de la era Roman Abramovich, tuvo que marcharse decepcionado con la actuación de su equipo, que fue a remolque desde el desafortunado gol en propia meta de Richard Ríos a los 18 minutos.

En una jugada colectiva del Chelsea, Alejandro Garnacho recibió un cambio de orientación desde la banda derecha y buscó el centro de primeras. El colombiano se cruzó y en su intento de despeje perforó la portería de los lisboetas. Un instante de mala suerte que cambió el partido para el Benfica, al que terminaron de destrozar las paradas de Robert Sánchez. El portero español salvó un disparo, con ayuda del palo, de Lukebakio, así como un mano a mano a Fredrik Aursnes.