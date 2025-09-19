Se muestra dispuesto a dejar el Betis si el club se lo pide

El Betis escuchó este verano ofertas por Cédric Bakambu. Sin embargo, ni el club de las Trece Barras ni el delantero de 34 años recibieron ofertas de su agrado. Aún así, pese a saber que iba a contar poco para Manuel Pellegrini, y pese a tener la opción de rescindir su contrato, decidieron seguir con él, al menos, hasta enero, tal y como ha revelado el congoleño en una entrevista.

“Si el club decide seguir conmigo yo seguiré, pero si el club decide otra cosa tranquilo. El club no va a tener problemas conmigo. Eso es lo más importante. Tengo ganas de poder jugar esta temporada. Quiero meter más goles con el Betis. Mis sensaciones son buenas, pero siempre se puede mejorar”, comentó Cédric Bakambu al respecto en MARCA.

“Yo aquí estoy bien, soy feliz. Ya sabes que me llaman el príncipe de Montequinto. El año pasado fue una temporada buena para el equipo, para mí también, y yo quiero seguir así. Debes saber que había una opción en mi contrato donde el Betis podía dejarme libre, pero decidieron seguir conmigo. Yo estoy aquí a disposición del club y vamos a ver esta temporada”, reveló el delantero.

El optimismo de Bakambu tras seguir en el Betis

Optimista respecto al presente curso Cédric Bakambu indicó: “Creo que podemos hacer cosas mejores que el año pasado. Ahora tenemos que demostrarlo en el campo. Necesitamos tiempo para automatizar las conexiones. Creo que en poco tiempo vamos a ver el mejor nivel del Betis. Yo veo los entrenamientos, veo los jugadores, con ganas y eso es lo que necesitamos”.