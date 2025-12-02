La mujer de Lubo Penev abre una cuenta bancaria para financiar el tratamiento contra el cáncer de riñón avanzado que sufre

El que fuera futbolista del Valencia, del Atlético de Madrid y del Celta de Vigo, Lubo Penev, de 59 años, ha sido hospitalizado de urgencia en estado grave con un diagnóstico de cáncer de riñón avanzado. Aprovechando la ola de solidaridad que ha despertado en Bulgaria la noticia, Kristina Mitseva, su mujer, ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para donaciones destinadas a financiarlo. No obstante, el organismo de Penev, muy debilitado, no permite iniciar un tratamiento de quimioterapia en el hospital de Alemania en el que fue ingresado.

El cáncer de riñón avanzado que sufre Lubo Penev ha conmocionado Bulgaria

La Unión Búlgara de Fútbol ha expresado su “profundo dolor” por la situación de Lubo Penev, al tiempo que mostró “la convicción de que una persona con su fuerza, carácter y espíritu puede superar este desafío”.

También el exjugador del Barcelona y ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov, destacó el espíritu luchador de Penev y su confianza en que volverá “más fuerte”.

Numerosos aficionados se han sumado a la ola de solidaridad, recordando que Lubo Penev ya afrontó una enfermedad grave en 1994, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde Bulgaria logró el cuarto puesto.

El estado del exdelantero y exseleccionador es muy grave y los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico, según informó bTV.

Lubo Penev, conocido como en Bulgaria como 'el goleador', fue internacional con Bulgaria y jugó en equipos como Atlético de Madrid, Valencia y Celta de Vigo, además de entrenar a varios clubes búlgaros y a la selección del país.

Bulgaria sigue de cerca otros casos que han conmocionado al fútbol nacional.

A finales de noviembre, Borislav Mihaylov, exportero de la selección y expresidente de la Unión Búlgara de Fútbol, sufrió un derrame cerebral y permanece hospitalizado en estado estable.

Petar Hubchev, antiguo seleccionador y otra figura destacada del fútbol búlgaro, también recibe tratamiento contra el cáncer.