La mujer de Mouriño denuncia insultos en redes sociales por hablar de robo en el Bernabéu

El Real Madrid ha vuelto al liderato tras imponerse por 3-1 ante el Villarreal en el Bernabéu. Dicho choque estuvo marcado por la expulsión de Santiago Mouriño, que vio la segunda amarilla tras cometer un penalti sobre Vinícius que supuso el 2-0 para el conjunto blanco. Delfina Silva, mujer de uruguayo, se sintió robada y se marchó antes de que terminase el encuentro del estadio tal y como mostró en redes sociales en una publicación muy criticada.

“Me voy antes de que me sigan robando”, escribió la mujer de Santiago Mouriño siendo criticada por aficionados del Real Madrid. Así lo mostró la propia Delfina Silva compartiendo algunos de los insultos que recibió a través de las redes sociales. “¡Mis primeros haters!”, añadió.

El VAR no pudo entrar al ser la segunda amarilla de Mouriño

Respecto a la acción de Santiago Mouriño, el exárbitro Iturralde González comentó: “No hay nada. No le pega en la cara para nada. Falta puedes pitar, aunque para mí tampoco es falta, pero no es ataque prometedor ni nada. Y el VAR no puede entrar porque es segunda amarilla...”.

En esta misma línea, Santi Comesaña, centrocampista del Villarreal, manifestó: “Luego viene el penalti. Para mí tiene que ser algo más, es un penalti que nos hace muchísimo daño porque con 1-0 estábamos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira (Vinícius), se tira con los dos pies… Luego hay que ver la expulsión (de Mouriño), se pone delante (de Vinícius) y le expulsa. Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas es mucho más complicado”.