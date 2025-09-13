Nasri arremete contra Mbappé por no tener carnet de conducir

El francés Samir Nasri, ex de Manchester City, Arsenal y Sevilla, entre otros equipos, ha arremetido contra Kylian Mbappé por no tener carnet de conducir. Pese a que el delantero del Real Madrid tiene una envidiable colección de coches en su garaje, a sus 26 años aún no se ha sacado la licencia necesaria para poder conducirlos.

“A los 22 aprendes a usar la tarjeta de crédito y te sacas el carnet, seas estrella o no. Nos hicimos profesionales a los 17 ambos. Yo a los 17 ya jugaba en Marsella, lo que no me impidió salir, caminar por la calle y ver gente. Sí, hay gente que se te acerca y te pide fotos. ¡Pero hay que afrontar la vida! ¿Mañana qué? ¿Para todo lo que tiene que hacer, tiene que pasar por esta o aquella persona? ¡También tiene que tener su independencia!”, dijo Samir Nasri sobre Kylian Mbappé en Canal+, donde ejerce como comentarista.

“Para crecer como hombre, uno tiene que cometer errores en el camino para poder aprender. No tener carnet a esa edad, para mí, no es normal. El carnet es una forma de independencia, es poder hacer lo que uno quiere cuando quiere, salir sin tener que rendir cuentas. Eso significa que hoy no tiene vida privada, ni siquiera con su familia. Cuando tiene que hacer algo, tiene que contratar a un conductor... A esa edad, tiene que hacer cosas. Zidane, a su edad, hacía cosas. Es bueno que lo ayuden en ciertas cosas, hay que estar rodeado, no dejarlo solo, aunque sea solo para administrar su patrimonio, su gestión financiera. Y es mejor estar rodeado de sus padres que de gente con malas intenciones. Pero en ciertas cosas de la vida, tiene que estar conectado. Conducir, salir, son cosas que tiene que hacer”, insistió.

Nasri sobre Mbappé: “Hay estrellas más grandes que él que han salido”

“¡Hay estrellas más grandes que él que han salido, que han conducido, que han dado una vuelta a la circunvalación! ¡Puede salir a la calle, no va a armar un alboroto! Hay gente que lo parará y se sacará fotos con él. Pero ese es el precio de la fama. Cuando tenía 18 años, iba a comprar pan. Mi padre conducía, yo me bajaba del coche, entraba en la panadería y compraba pan en Marsella, que es una ciudad que solo vive del fútbol. Debería hacerlo, estar conectado con la vida real”, concluyó Samir Nasri.