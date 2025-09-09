Negociación en curso por Isco Alarcón

El Betis ha cerrado el mercado de fichajes como se esperaba, alcanzando un acuerdo con el Manchester United para hacerse en propiedad con Antony. Además, se ha hecho con Sofyan Amrabat en calidad de cedido. Ahora su prioridad pasa por renovar a Isco Alarcón, con el que ya tiene una negociación en curso, y a su entrenador, a Manuel Pellegrini.

En lo que respecta a Isco Alarcón, que volvió a ser convocado tras llevar al Betis a la final de la Conference League, tiene contrato hasta 2027, aún así el equipo andaluz quiere asegurarse la continuidad del centrocampista de 33 años en sus filas más allá de dicha fecha. Con este movimiento, el conjunto verdiblanco quiere equiparar el salario del que fuera futbolista del Real Madrid al de Antony, que se ha convertido en el jugador mejor pagado de su plantilla.

Según ABC, ambas partes negociaron al respecto a principios de septiembre y en las próximas semanas volverán a hablar los respecto con la intención de cumplir lo pactado. La lesión de Isco Alarcón, en ningún caso, ha cambiado los plantes del Betis, que quiere premiar así la fidelidad del malagueño, que nuevamente en este mercado ha sido tentado desde el extranjero.

Al igual que con Isco Alarcón, el Betis negocia con Pellegrini

En lo que respecta a Manuel Pellegrini, el técnico de 71 años ha entrado en su último año de contrato con el Betis, y la intención del club de las Trece Barras es prolongar su contrato. El chileno es feliz en el conjunto verdiblanco y, al igual que Isco Alarcón, parece abierto a renovar.