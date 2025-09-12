Negociación en curso para sacar a Chimy Ávila del Betis

Aunque el mercado ha cerrado en España, Chimy Ávila todavía puede encontrar acomodo en México, donde Pumas UNAM negocia con el Betis su fichaje. El delantero de 31 años es uno de los descartes de Manuel Pellegrini, que pese a ello ha contado con él en tres partidos en lo que va de temporada. No obstante, entre ellos tan solo suma 40 minutos.

Tras haber cuadrado sus cuentas este verano, el Betis no tiene necesidad de vender a Chimy Ávila, por el que pagó 4 millones de euros en su día a Osasuna. El delantero tiene contrato hasta 2027 y Pumas UNAM ha ofrecido por él 2 millones de euros, una propuesta que está dispuesto a mejorar si recala en sus filas en calidad de cedido aplazando su compra definitiva al próximo verano según afirma el periodista César Luis Merlo.

Chimy Ávila ha disputado un total de 41 partidos con el Betis, con el que ha anotado 2 goles y repartido 5 asistencias.

A la espera de lo que suceda con Chimy Ávila, el Betis ya prepara su partido ante el Levante

El argentino Giovani Lo Celso, el hispanodominicano Junior Firpo y los internacionales españoles Sub-21 Pablo García y Ángel Ortiz se reincorporaron este jueves a los entrenamientos del Betis, después de haber estado concentrados con sus respectivas selecciones, y estarán disponibles para el partido del domingo en el campo del Levante.

El regreso de estos cuatro futbolistas, tras haber disputado partidos con sus selecciones durante el primer parón esta temporada de LaLiga EA Sports por las fechas FIFA, fue la principal novedad de la sesión de trabajo que dirigió en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el chileno Manuel Pellegrini, junto con la presencia del lesionado Isco Alarcón, aún con muletas.

El último en incorporarse será el delantero congoleño Cédric Bakambu, tras sus compromisos internacionales, mientras que Manuel Pellegrini también recupera para la visita al Estadio Ciutat de València al extremo marroquí Ez Abde, lesionado desde el pasado mayo, y al portero Pau López, quien se ha perdido los dos últimos partidos (Celta y Athletic) por un golpe en la rodilla.

Siguen de baja el carrilero Aitor Ruibal, lesionado en el bíceps femoral derecho a finales de agosto ante el Celta, y el mediapunta Isco Alarcón, tras la nueva fractura en el peroné izquierdo sufrida en la pretemporada y que se prevé que esté tres meses de baja, en tanto que el central Marc Bartra tiene molestias musculares y se está pendiente de su evolución.