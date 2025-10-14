Neymar quiere volver a Europa y se ofrece a dos equipos

El Mundial de 2026 corre peligro para Neymar pese a que con el objetivo de estar en él puso fin a su millonario contrato con el Al-Hilal para regresar a Brasil de la mano del Santos. Sin embargo, Carlo Ancelotti no está contando con él en la Canarinha, por lo que el delantero de 33 años quiere aprovechar que termina contrato el 30 de diciembre para regresar a Europa y demostrar que puede competir al máximo nivel. Y Neymar no quiere recalar en cualquier Liga, quiere probar fortuna en la italiana, un campeonato que sigue con especial atención Carlo Ancelotti. Con ese objetivo fue ofrecido semanas atrás al Inter de Milán, y ahora ha hecho lo propio con el Nápoles, que es el líder del campeonato.

Según SportMediaset, el brasileño se ha puesto en contacto ambas escuadras a través de Pini Zahavi. SI bien tanto el Inter de Milán como el Nápoles se harían a coste cero Neymar, su elevado salario podría complicar su desembarco en Italia.

El que fuera delantero del Barcelona y del PSG, ha disputado 21 partidos con el Santos, con el que ha anotado 6 goles y repartido 3 asistencias. Sin embargo, Carlo Ancelotti no termina de verle en forma, motivo por el que no le ha convocado con Brasil, aunque su presencia en el próximo Mundial no está, ni mucho menos, descartada. “Cuando está en forma, tiene nivel para estar en cualquier selección y en cualquier equipo del planeta”, comentó Carlo Ancelotti al ser cuestionado por él.

¿Estará Neymar en el Mundial?

No obstante, a Neymar se le agota el tiempo, porque el italiano quiere tener definida su lista de cara a marzo. “La convocatoria de marzo podría ser prácticamente la misma que acudirá al Mundial. Queremos ver cómo se integran algunos jugadores, pero la idea es que el grupo se vaya perfilando desde ahí”, aseguró Carlo Ancelotti.