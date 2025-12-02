El nuevo fichaje a coste cero que el Sevilla quiere cerrar en el Celta

Limitado económicamente a la hora de reforzarse, para hacerlo en el mercado invernal deberá dar salida antes a alguno de sus futbolistas, el Sevilla peina el mercado en busca de futbolistas como Alfon, que puedan recalar a coste cero en su plantilla. Y precisamente en el Celta de Vigo sigue con especial atención la situación de Fran Beltrán, que termina contrato a final de temporada y, de no renovar antes, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero.

Esto es algo que ya aprovechó el Sevilla hace un año con Alfon, con el que no tardó en firmar un precontrato. Ahora, según el diario AS, el conjunto hispalense quiere hacer lo propio con Fran Beltrán, centrocampista de 26 años del Celta de Vigo.

¿Pondría en peligro la continuidad de Batista Mendy el fichaje de Fran Beltrán por el Sevilla?

Si bien el Sevilla buscará a un futbolista en su demarcación en el mercado invernal; de llegar, lo haría en calidad de cedido, lo que le obligaría nuevamente a fichar en verano. Además, está en el aire que el club de Nervión vaya a ejercer la opción de compra de 7,5 millones de euros que tiene sobre Batista Mendy.

El centrocampista de 25 años, cedido por el Trabzonspor, invitaba recientemente al Sevilla a acometer su fichaje. “Yo estoy muy contento de estar aquí. Es cierto que estoy cedido, pero la adaptación fue buena y espero quedarme aquí”, señaló en el citado diario antes del derbi que enfrentó a su equipo con el Sevilla.

“La realidad es que yo elegí este club, este campeonato y este país. Y si he venido es para quedarme, no para hacer un año y marcharme de nuevo. Mi intención es quedarme”, insistió.

Por último, sobre la opción de compra que el Sevilla tiene sobre él, Batista Mendy expresó: “Dependerá de mi fútbol y de lo máximo que pueda darle al equipo sobre el campo. De eso dependerá el poder quedarme aquí”.