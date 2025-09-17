El nuevo Huijsen al que España debe convocar si no quiere que se decante por otra selección

Aunque Dean Huijsen jugó hasta la Sub-19 con Países Bajos, terminó decantándose por España. El canso inverso al del central del Real Madrid podría darse con Cristhian Mosquera, que este verano ha cambiado el Valencia por el Arsenal. En el caso del central de 21 años, aunque ha sido convocado con la Sub-21, la llamada de Luis de la Fuente se le resiste, lo que podría llevarle a decantarse por jugar con Colombia.

Sobre este peligro ha advertido el diario AS, que señala que gracias a su buen hacer en el Arsenal, donde la lesión de William Saliba le ha llevado a la titularidad, ha puesto a Cristhian Mosquera en el escaparate. Si bien durante el parón de selecciones el defensor fue titular y capitán con la Sub-21 ante Chipre, Colombia está dispuesto a darle una oportunidad si España no mueve ficha próximamente.

Colombia ya tentó en su día a Cristhian Mosquera para que dejase de jugar con España

Cristhian Mosquera, nacido en Alicante pero de padres colombianos, ha sido habitual con España en sus categorías inferiores, aunque hubo un tiempo en el que dejó de ser citado. Fue entonces cuando el seleccionador Sub-20 de Colombia tentó al central, que tiene la doble nacionalidad. Aún así el defensor se mantuvo fiel a España.

En lo que respecta a Dean Huijsen, sobre su decisión de jugar con Selección, comentó en su día en el diario madrileño: “Al final eliges país porque quieres jugar por tu país. No hay ningún tema deportivo. Es todo por sentimiento. Esta es mi casa. Yo cuando vuelvo de Inglaterra voy a Málaga, no voy a otro lado”.