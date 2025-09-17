Ofrece a Marcos Llorente firmar hasta 2029

Pese a la llegada de nuevos refuerzos este verano, Marcos Llorente ha conservado la titularidad como lateral diestro, aunque a Diego Simeone, lo que le gusta es su polivalencia. Es por ello por lo que pese a tener contrato hasta 2027, el Atlético de Madrid ya se mueve para extender el contrato del futbolista de 30 años hasta 2029.

Así lo asegura el periodista experto en fichajes Nicolò Schira, que señala que el conjunto rojiblanco quiere agradecer a Marcos Llorente su fidelidad renovándole. Y es que en su día el madrileño rechazó una suculenta oferta para jugar en Arabia Saudí. Cabe señalar también que Marcos Llorente entrará el próximo verano en su último año de contrato con el Atlético de Madrid, por lo que el cuadro colchonero podría verse obligado a dejarle salir por una pequeña cantidad siempre y cuando ambas partes no extiendan antes el vínculo que les une.

Marcos Llorente, clave en la reacción del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sumó el pasado sábado su primera victoria de la temporada, después de una derrota y dos empates, enfrentado a las dudas y al Villarreal, al que superó por 2-0 con cinco nombres protagonistas: de la primera titularidad y la solidez de Koke Resurrección, la llegada de Pablo Barrios y el despliegue y la asistencia de Marcos Llorente al estreno de Nico González y al plan de Diego Simeone.

En lo que respecta a Marcos Llorente, indudable lateral derecho esta temporada, como ya lo fue el pasado curso o el anterior, derribó ante el Villarreal las dudas iniciales desde esa posición, con su despliegue para abajo pero sobre todo para arriba, de nuevo con la condición incisiva de sus mejores encuentros en ese puesto, donde su titularidad es indiscutible frente a las opciones de Nahuel Molina o Marc Pubill.